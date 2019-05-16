Дания приостановит "Северный поток-2"?

Завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года. Это произойдет в том случае, если Дания потребует смены маршрута, заявил оператор проекта Nord Stream 2 AG, пишет РИА Новости.

19 июня в Дании состоятся слушания по третьему маршруту газопровода. В релизе оператора говорится, что в ходе слушаний будет рассмотрен представленный Датским энергетическим агентством (ДЭА) отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по третьему маршруту газопровода юго-восточнее острова Борнхольм, который проходит через исключительную экономическую зону Дании.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод по плану пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.