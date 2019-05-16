В Апшероне муж зарезал беременную жену
В поселке Фатмаи Апшеронского района муж нанес ножевые ранения беременной супруге - 19-летней Сабине Атабабаевой.
Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров, находившаяся на девятом месяце беременности Сабина Атабабаева была доставлена в Клинический медицинский центр №1 с множественными колото-резаными ранами.
Пациентка была срочно прооперирована. Плод спасти не удалось. Состояние же самой молодой женщины врачи оценивают как тяжелое.