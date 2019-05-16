Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Парламент в Тайване проголосовал за легализацию браков между гражданами одного пола, сообщает BBC.

Депутаты обсуждали три варианта документа, в итоге был принят предложенный правительством вариант - самый либеральный. Другие варианты подразумевали введение понятий "однополый союз" и "однополые семейные отношения", но в итоге был принят закон именно о браке.

При этом правительственный законопроект, также единственный, предлагал ограниченные права на усыновление детей для таких пар.

Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент Тайваня Цай Инвэнь.

В столице Тайбэе уже собрались сторонники однополых браков, которые приветствовали это решение.