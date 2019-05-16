Джейхун Наджафов 11:53

Среди иранской молодежи еще с конца 1980-х годов наблюдается постепенное размывание религиозных ценностей, особенно у молодых жителей городов и образованных классов, заявила haqqin.az профессор американского университета Джорджтаун Ширин Хантер. И нынешние протесты студентов Тегеранского университета против обязательного ношения хиджаба и в защиту либеральных свобод - прямое свидетельство этой тенденции, уверена американский ученый иранского происхождения. Тегеранский университет занимает особое положение в иранском обществе. Власти страны помня, что именно с протестов студентов этого высшего учебного заведения началась революция 1979 года, стараются быть более терпимыми к недовольству студенчества. Составляющая половину населения молодежь Ирана была движущей силой и демонстраций 2009 года, и массовых акций в 2018-м. Студенты иранских вузов наиболее активные участники антиправительственных демонстраций и один из самых недовольных исламской государственной системой слоев населения.

«Причина ожесточения по отношению к религиозной системе в Иране очевидна. Объединение религии и политики, усиление роли духовенства в политике привели к тому, что люди винят во многих недостатках режима ислам. Кроме того, как это произошло в Советском Союзе, когда правительство не в состоянии было удовлетворить материальные и духовные потребности населения, система ценностей и идеология, связанные с правительством, теряют свое влияние и противостоящие ему идеологии приобретают все большую популярность», - сказала Хантер. Политолог отметила также, что во время коммунистического правления в СССР, когда люди потеряли свою веру в коммунистическую систему, религия стала инструментом противостояния не только в России, но и с особенной силой в странах соцлагеря – Польше, Чехословакии, ГДР. Точно так же в светских авторитарных режимах, таких как Египет или Марокко и другие арабские государства, политический ислам стал основной силой оппозиции. Более того, по мере того, как люди становятся более образованными, уровень их религиозности падает. Это то, что произошло в Европе. «В настоящее время в Иране очень высока доля тех, кто имеет высшее образование. Кроме того, с распространением интернета и других цифровых средств массовой информации люди получают более широкий доступ к информации и идеям. Это затрудняет контроль над взглядами граждан. В целом же размывание религиозных ценностей в Иране является неизбежным следствием модернизации и практики смешения религии и политики», - убеждена она. Что же касается давление США на ИРИ, то Хантер не сомневается, что оно производит обратный эффект. По иронии судьбы, давление США, особенно жесткие санкции и угроза войны, помогли сплотить иранский народ вокруг существующего правительства. Как правило, когда государство сталкивается с внешними врагами, это приводит к определенной консолидации внутри страны и росту способности сопротивляться внешней угрозе.