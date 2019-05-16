В Украине распалась правящая коалиция Заблокирован роспуск Рады
Украинская партия «Народный фронт» на заседании Верховной рады проголосовала за выход из парламентской коалиции. Совет фракции единогласно поддержал это решение, сообщает Strana.ua.
Лидер фракции Максим Бурбак заявил об этом с трибуны в Раде.
Как уточняет «Украинская правда», он отметил, что новые политические обстоятельства требуют максимальной консолидации сил, а старая коалиция уже выполнила свою задачу. По словам Бурбака, за последние пять лет действующий парламент провел больше изменений в стране, чем все предыдущие.
Согласно конституции Украины, после объявления о прекращении существования действующей коалиции у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства. Если в течение месяца этого не происходит, то президент в праве досрочно прекратить полномочия парламента, однако при этом до плановых выборов должно оставаться не менее полугода.