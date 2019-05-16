В Турции сказали, когда примут на вооружение С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре будут готовы к поставкам зенитных ракетных систем С-400, когда Россия сможет их осуществить.

"Как только Россия сможет передать их нам, мы будем готовы принять", - сказал турецкий министр журналистам, отвечая на вопрос, могут ли такие поставки начаться в июле.

Турция не раз заявляла, что не откажется от планов закупки С-400, однако в США заявили о несовместимости таких действий со стандартами НАТО, пригрозив ввести санкции. Теперь США просят Турцию об отсрочке приобретения С-400.