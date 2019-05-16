Сезонная кампания от Gunay Bank

Жители Азербайджана, планирующие провести свой летний отпуск за границей, могут воспользоваться новой кампанией от Gunay Bank.

Во время поездки одним основных занятий является шопинг. Более важно быть застрахованным от различных событий, которые могут ожидать нас во время отдыха.

Gunay Bank организовал выгодную кампанию. Согласно ее условиям, каждый, кто приобретет карту MasterCard Gold, получит выездную страховку в подарок.

Для ознакомления с условиями кампании и особенностями MasterCard Gold вы можете посетить официальную страницу банка (gunaybank.com).

Gunay Bank всегда радует своих клиентов и в будущем продолжит проведение подобных кампаний.