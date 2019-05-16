«В перспективе самолет Lilium будет выгоднее, чем вертолет, поскольку в нем практически нет механики и он использует лишь десятую часть энергии вертолета», — сказал основатель компании Даниэль Виганд.

По его мнению, с 2025 года такие аэротакси будут летать как минимум в двух городах Германии и будут доступны как обычные такси.

Такси оснащено 36 электрическими двигателями, что позволяет ему взлетать и приземляться вертикально. Одной зарядки хватает на час в полете, рассказали в Lilium. Летающее такси может преодолеть 300 километров в час.

Компания планирует организовать сеть такси, которая будет работать по принципу Uber: найти ближайший свободный аппарат можно будет через приложение. Цена полета будет сопоставима со стоимостью поездки на обычном такси, пообещали в компании.