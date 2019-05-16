Знаменитый вратарь объявил о завершении карьеры
Испанский вратарь португальского «Порту» Икер Касильяс, переживший в начале месяца инфаркт, принял решение завершить футбольную карьеру, сообщает Independent.
Касильяс пережил сердечный приступ на тренировке Порту 1 мая. Его госпитализировали и прооперировали. Пять дней спустя выписали из больницы. Уже тогда кардиолог Хуан Антонио Корбалан выразил мнение, что футболисту придется завершить профессиональную карьеру.
В составе мадридского «Реала» Касильяс пять раз выигрывал чемпионат Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА. Вместе со сборной Испании он становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.