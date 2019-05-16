Межбанк стал победителем шахматного турнира

По инициативе Ассоциации банков Азербайджана и Шахматной федерации Азербайджана с 13 по 15 мая этого года состоялся межбанковский турнир по шахматам по случаю 96-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Турнир, в котором приняли участие около 60 участников от 20 кредитных организаций, проводится уже в четвертый раз.

Согласно результатам турнира победу в командном зачете, сохранив прошлогоднее первенство, одержала команда Международного банка Азербайджана. Сотрудники банка заработали 21,5 балла в командном зачете. Капитан команды Рауф Гаджилы победил в девяти играх, набрав девять очков, и третий год подряд стал победителем индивидуального зачета.

Основной целью проведения турнира является популяризация шахмат в Азербайджане, а также повышение эффективности времяпрепровождения сотрудников банковского сектора.