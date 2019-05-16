Отдел информации 13:08

Начавшиеся 15 мая XXV Азербайджанская международная пищевая выставка - WorldFood Azerbaijan и XIII Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка - Caspian Agro стали причиной большого ажиотажа в Бакинском Экспо Центре. Корреспонденты haqqin.az побывали на выставках на второй день их работы и стали свидетелями наплыва большого числа посетителей, несмотря на то, что это был рабочий день.

Так, на парковке Бакинского Экспо Центра не было места, и приезжающие на выставку оставляли свои автомобили на обочине дороги в направлении Международного бакинского аэропорта Гейдар Алиев. В результате этого непроизвольная парковка растянулась почти на километр. Перед регистрационными столами выставочного центра также образовались очереди. Как стало известно нашим корреспондентам, в первый день работы выставок посетителей было еще больше. И как показали наши наблюдения, посетители выставок не были сотрудниками различных учреждений, находящихся в подчинении различных министерств, как это бывало в прежние годы, чтобы создать видимость многолюдности. Ажиотаж стал результатом растущего интереса местных и иностранных компаний и потенциальных инвесторов к этой сфере в результате политики, направленной на развитие сельского хозяйства в Азербайджане в последние годы.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 мая ознакомился с работой выставок. Согласно информации Минсельхоза, экспозиционная площадь нынешней выставки, в которой участвуют 440 компаний, представляющих 32 страны мира, а также 11 национальных и региональных групп, увеличилась на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом. Рост отмечен и в числе участников. В выставках WorldFood Azerbaijan и Caspian Agro наряду с Азербайджаном, представлены компании Литвы, России, Словении, Украины, Хорватии и других стран. В нынешнем году на выставке с национальными стендами выступают Италия, Турция и Шри-Ланка. По традиции в выставке принимают участие российские региональные группы, такие как Башкортостан, Пенза, Воронеж, Владимир, Кабардино-Балкария. Экспозиция национального стенда Республики Беларусь, площадь которого в нынешнем году расширилась, представлена в двух залах – во втором и открытом впервые в истории выставки третьем залах.

Свою продукцию и услуги здесь одновременно представляют стартапы, представители микро- и малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в области пищевой промышленности. Кстати, следует отметить, что впервые в истории выставок, проводившихся в Бакинском Экспо Центре, все три экспозиционных зала были полностью заполнены. Выставки проводятся при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), АЗПРОМО, Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджанской Республики, Агентства развития малого и среднего бизнеса. Организаторами выставок являются компания Caspian Event Organisers и ее международная сеть агентов. Активными участниками выставки являются Министерство сельского хозяйства и Агентство пищевой безопасности.

…Несмотря на то, что часы показывают время 17:15, поток посетителей выставки не иссякает. В это время в сопровождении министра сельского хозяйства Инама Керимова и главы Агентства пищевой безопасности Гошгара Тахмазова в выставочный зал входит премьер-министр Новруз Мамедов. Они осматривают многочисленные стенды местных и иностранных компаний. Задерживаясь на несколько минут перед каждым стендом, премьер-министр и министр сельского хозяйства разговаривают с участниками выставок, задают им вопросы. По традиции на выставке под брендом Made in Azerbaijan представлены в широком ассортименте продовольственная, в том числе мясная и молочная продукция, чай, мед, соки и другая продукция местных производителей. Здесь одновременно экспонируются оросительные системы, оборудование для теплиц и животноводческих хозяйств, корма и семена, сельскохозяйственная техника, ветеринарные препараты, лабораторные установки и другое оборудование. Для того чтобы ознакомиться со всем этим требуется несколько часов. Премьер-министр Новруз Мамедов и министр Инам Керимов потратили около часа на ознакомление с десятками стендов.

Следует отметить, что в этом году и сельскохозяйственная и пищевая выставки имеют инновационную направленность, и наряду с демонстрацией новых технологий, особое значение было дано демонстрации национальных стартапов. В том числе на выставке был представлен стенд Проекта повышения аграрной занятости (AMAL) Министерства сельского хозяйства. Основная цель проекта заключается в поддержке создания новых рабочих мест путем определения и поддержки областей приносящей доход деятельности среди талантливой молодежи, проживающей в сельской местности. Проект будет способствовать формированию молодых фермеров и созданию базы для превращения их в инновационных фермеров, внедрению новых современных методов в аграрной сфере, прививания навыков использования технологий и практик, продвижению конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции посредством инновационных методов и внесению вклада в улучшение благосостояния и уровня жизни населения.

Также на выставке был представлен стенд проекта «Из села в город» Государственной аграрной торговой компании, ставшего очень популярным за короткое время. Как известно, этот проект направлен на поддержку прямой доставки продукции, производимой фермерами и крестьянами в деревнях, покупателям в городах. В рамках этого проекта продукция фермеров под маркой «Из села в город» упаковывается и продается потребителям. Эту продукцию можно приобрести в магазинах сети «Из села в город» и в других маркетах. Одним из самых значимых нововведений последних лет в сфере сельского хозяйства стало, несомненно, устранение государственной монополии на предоставление по лизингу техники фермерам. Сейчас любой предприниматель может сдавать технику фермерам в лизинг. В этом случае 40 процентов стоимости техники субсидируется государством. Первоначальный взнос начинается с 20 процентов. Это важное новшество, наряду с повышением интереса производителей сельхозтехники к азербайджанскому рынку, также создает здоровую конкуренцию.

Одним из самых интересных стендов на выставке был, несомненно, стенд, демонстрирующий технологию применения сельскохозяйственных дронов. На этом стенде демонстрируется видеоклипы о различных типах дронов Agras, производства китайской компании DJI, а также сами дроны. Agras — это первые сельскохозяйственные дроны в мире, и в последнее время эта технология стремительно распространяется на сельское хозяйство. Ознакомление со стендом позволяет убедиться в том, насколько уникальные возможности создает использование этих дронов в сельском хозяйстве.

Например, на выставке демонстрируется дрон, оснащенный 10-литровым бачком для лекарств и камерой высокой точности. Дрон способен подниматься на высоту до 1000 метров и оттуда вести наблюдения за посевными площадями, в результате чего он способен вовремя обнаружить вредителей и болезни растений. Самое важное заключается в том, что сразу же после обнаружения локальных очагов заражения или вредителей дрон распыляет над этим участком лекарства. В результате этого предотвращается распространение вредителей или болезни на всю посевную площадь и нет необходимости распыления лекарства над всей площадью. Помимо возможности наблюдения за процессами, происходящими на посевных площадях, дроны могут применяться для распыления лекарств над теми участками, которые недоступны для наземной техники. В Азербайджане дроны пока не применяются в сельском хозяйстве. Однако нынешнее руководство Минсельхоза наряду с другими инновационными методами старается внедрить и применение дронов. Представители министерства говорят, что не придется долго ждать, чтобы увидеть внедрение этой уникальной технологии в Азербайджане. Просто требуется время, чтобы урегулировать некоторые юридические и бюрократические проблемы.

На выставке, кроме дронов мы увидели еще и роботов. Так перед стендом компании ASPAYP, специализирующейся на оптовой продаже систем орошения и мелиорации в Азербайджане, посетителей встречал настоящий гуманоид и раздавал им брошюры. Робот не отказывал тем, кто просил сфотографироваться вместе с ним, и, принимая серьезный вид, поворачивался к камере. На выставке была представлена информация об инновационной инициативе – проекте Green Park, направленном на оживление сельскохозяйственных земель на балансе Министерства сельского хозяйства и привлечение инвесторов в эти земли. Напомним, что при Минсельхозе летом 2018 года было создано ООО «Green Park Azerbaijan». Директор ООО Айдам Исмаилов говорит, что цель заключается в том, чтобы реализовать проекты, охватывающие широкий спектр областей, начиная от экотуризма до теплиц, рыболовных ферм и различных перерабатывающих и упаковочных предприятий, садов, с привлечением местных и иностранных инвесторов на более чем 100 000 гектаров сельскохозяйственных земель на балансе Министерства сельского хозяйства. Реализация этих проектов обеспечит значительную поддержку для решения проблемы безработицы в сельской местности.

А.Исмаилов говорит, что здесь ООО «Green Park Azerbaijan» должна создавать соответствующую инфраструктуру и привлекать инвесторов. Проект охватит 15 районов, в рамках проекта инвесторам будут предложены выгодные условия. В Сабунчинском районе Баку в поселке Рамана уже осуществляется проект Green Park, в рамках которого создаются рыбацкие фермы, теплицы и садовые участки. А.Исмаилов пообещал в ближайшее время дать исчерпывающую информацию о проекте GreenPark и рассказать о планах на будущее.