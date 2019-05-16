Villa Siena продолжает дарить квартиры в Renessans Palace

Купившим виллу в комплексе люксовых вилл Villa Siena, расположенном в бакинском поселке Бузовна, будет подарена квартира в жилом комплексе премиум-класса Renessans Palace, строящемся в Ясамале.

Девелоперская компания AS, возводящая и сдающая в эксплуатацию виллы и квартиры для обеспеченных слоев населения, объединила два крупных проекта в этой акции, начав тем самым в стране неповторимую кампанию дарения квартиры купившим виллу.

Villa Siena является закрытым комплексом из 28 вилл, возведенных в тосканском стиле. Жильцы комплекса, напоминающего итальянский городок, смогут здесь воспользоваться созданными для их удобства услугами объектов быта. На территории комплекса 24-часовая охрана самого высокого уровня.

Желающие получить подробную информацию об акции могут связаться по телефону 0502734433.