Самир Шарифов призвал США отменить 907-ю поправку

Существует ряд факторов, мешающих успешному развитию экономических отношений между Азербайджаном и США. Об этом, выступая на проходящем в Баку четвертом заседании азербайджано-американской комиссии по экономическому сотрудничеству, сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, передает Интерфакс-Азербайджан.

«...В первую очередь, это 907-я поправка, которая ограничивает торговые отношения между двумя странами, и мы надеемся, что правительство США будет работать в направлении отмены данной поправки», - заявил Шарифов.

Другим фактором, мешающим развитию отношений, по его мнению, является продолжающаяся около 30 лет оккупация Арменией азербайджанских земель. «Оккупационная политика Армении также мешает развитию всего Южного Кавказа. Надеюсь, решение нагорно-карабахского конфликта позволит улучшить экономическое положение всего региона и послужит развитию его», - отметил Шарифов.

В октябре 1992 года Конгресс США принял закон «Акт в поддержку свободы», регулирующий оказание государственной помощи странам постсоветского пространства. Согласно 907-й поправке этого закона, правительству США запрещалось оказывать помощь официальным структурам Азербайджана.