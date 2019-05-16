Юнкер и Туск не приедут на инаугурацию Зеленского

«Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не планирует визиты в Украину в ближайшее время. Председатель Европейского совета Дональд Туск не сможет прибыть на инаугурацию в связи с загруженным графиком. Еврокомиссию будет представлять на инаугурации избранного президента заместитель председателя Марош Шефчович», — заявили в Еврокомиссии, пишет Украина.ру.

Вероятно, что от поездки в Киев откажутся еще несколько зарубежных политиков, поскольку инаугурация будет проходить в понедельник.

16 мая, спустя несколько часов после того, как украинский парламент огласил дату вступления Владимира Зеленского в должность главы государства, пресс-служба президента Польши Анджея Дуды сообщила, что он не поедет на церемонию, не уточнив причин.