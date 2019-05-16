Чемпион мира и победитель Лиги чемпионов стал главным тренером сборной Азербайджана

В 2006 году под его руководством сборная России стала чемпионом мира. В послужном списке Капрары также работа во множестве итальянских клубов, сборной Греции и турецком «Эджзаджибаши», с которым в сезоне 2014/15 он выиграл Лигу чемпионов. Обладателем главного еврокубкового трофея Джованни становился и в сезоне 2004/05 вместе с итальянским «Бергамо». Последним его клубом был «Сан-Кашиано».

Итальянский специалист Джованни Капрара стал новым главным тренером женской сборной Азербайджана по волейболу, сообщает haqqin.az со ссылкой на volleyball.it.

Отметим, что в мае 2013 года Джованни Капрара намеревался подписать контракт с бакинским «Азеррейлом», но после победы его тогдашней команды - «Пьяченцы» - в чемпионате Италии принял решение остаться в итальянском клубе.

Сообщается, что Капраре будет помогать в сборной Азербайджана его соотечественник Марчелло Кервеллин.

Официальный дебют итальянцев в сборной Азербайджана состоится в конце мая в рамках Европейской Золотой лиги, где команда сыграет с Беларусью, Испанией и Финляндией.

Ну а глобальная цель – подготовить сборную к квалификационному олимпийскому турниру в Бразилии и чемпионату Европы. В Бразилии, со 2 по 4 августа, азербайджанским волейболисткам предстоит бороться с хозяйками площадки, а также с доминиканками и камерунками. А 23 августа стартует чемпионат Европы, где Азербайджан сыграет в группе «С» вместе с Венгрией, Хорватией, Голландией, Румынией и Эстонией.

Напомним, на прошлогоднем чемпионате мира сборную Азербайджана возглавлял наш знаменитый тренер Фаиг Гараев. После завершения турнира, где наша команда одержала две победы и потерпела семь поражений, было объявлено, что Гараев покидает сборную по состоянию здоровья.