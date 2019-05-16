Отдел информации 14:17

Разногласия между властями Армении и карабахскими сепаратистами все больше углубляются. Представители карабахских сепаратистов и премьер-министр Армении Никол Пашинян выступают с взаимными обвинениями. И этот процесс не останавливается несмотря на то, что Пашинян предупредил лидера карабахских сепаратистов Бако Саакяна прекратить выпады в адрес властей Армении. Пашинян расценивает это как вмешательство сепаратистов во внутренние дела Армении. Об этом говорится в аналитической выкладке центра исследований «Атлас».

В «Атлас» напомнили, что Никол Пашинян отстранил т.н. «карабахский клан» от всех должностей в Ереване, а часть его представителей уже арестована. У карабахских сепаратистов два самых известных представителя – Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Никол Пашинян сверг Сержа Саргсяна и возбудил уголовные дела в отношении его родственников, обвинив их в коррупции. А Роберт Кочарян находится под арестом и сейчас продолжается суд над ним. Но этот судебный процесс уже беспокоит и самого Пашиняна. Во-первых, несколько судей уже взяли самоотвод и отказались судить экс-президента, опасаясь мести «карабахского клана». Во-вторых, процесс над Кочаряном сплотил и оживил «карабахский клан», и каждое появление Роберта Кочаряна сопровождается всеобщим ликованием. В этом плане Пашиняна не могут не беспокоить последние заявления карабахских сепаратистов, которые требуют освобождения Роберта Кочаряна. Естественно, Пашинян не может пойти на такой шаг и дает однозначный сигнал сепаратистам: «Не вмешивайтесь во внутренние дела Армении». Но сепаратисты настаивают на своем.

Регулярные поездки Никола Пашиняна в Нагорный Карабах также не приносят нужных ему результатов. Во время последнего визита в Карабах Пашинян надеялся, что он усилит контроль над лидером сепаратистов Бако Саакяном. Но этого не произошло, потому что Саакян находится под сильным влиянием Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Частые визиты Сержа Саргсяна в Карабах – очередное свидетельство этому. После свержения «карабахского клана» в Армении, карабахские сепаратисты перешли под полный контроль Москвы. Сепаратисты теперь получают указания напрямую из Москвы, а не Еревана. В 2020 году в Нагорном Карабахе пройдут выборы т.н. «президента». Бако Саакян уже заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Не трудно предположить, что за этот пост развернется ожесточенная борьба между двумя политическими силами. Пашинян хочет, чтобы «президентом» в Карабахе стал его человек. Но проблема в том, что у него слабая поддержка среди карабахских сепаратистов. Поэтому, вполне вероятно, что власть в Карабахе останется в руках политиков, находящихся в подчинении России. А это означает, что разногласия между Пашиняном и карабахскими сепаратистами будут еще больше углубляться. Не исключено, что к власти в Карабахе могут привести Сержа Саргсяна или даже Роберта Кочаряна.