Австрия закрыла двери перед студентом из Азербайджана
24-х летний азербайджанец Ульви Багири после нескольких лет, которые он провел в Австрии, не смог продлить визу и получить разрешение на работу, пишет австрийское издание DerStandart.
Согласно информации, Ульви впервые приехал в Вену в 2011 году и поступил на факультет международного делового администрирования в бизнес-школе Lauder. В Вене он провел почти шесть лет и каждый год его вид на жительство продлевался без каких-либо проблем.
В 2016 году Ульви Багири получил степень бакалавра и собирался продолжить учебу и начать работать. Однако его планам помешали проблемы со здоровьем – у него нашли межпозвоночную грыжу. Ульви Багири вынужден был вернуться в Азербайджан.
В мае 2108 года азербайджанец решил вернуться в Австрию и поступить на работу в Главное управление по бизнесу в Вене. По прибытии в Вену Ульви Багири подает заявление на вид на жительство, но ему отказывают, требуя доказать, что он успешно учился в Австрии прошедший год. А этого сделать он не смог, так как год провел на родине.
«Власти просто проигнорировали то, что я на законных основаниях жил в Вене пять лет, платил налоги. А сейчас я провел какое-то время дома и меня вгоняют из страны», - сказал изданию Ульви Багири.
Издание пишет, что ходить в суд и нести судебные издержки азербайджанец не мог, поэтому просто написал письмо в суд. Но ему никто не ответил.
«Через две недели я послал все к черту, упаковал свои вещи и покинул Австрию», - сказал Ульви Багири, который сейчас работает в Баку в одном финансовом стартапе.
«Все это произошло с тех пор, как в Австрии к своим обязанностям приступило новое правительство», - говорит Багири.
Юридический консультант иностранных студентов в Союзе студентов Австрии Питер Мархолд согласен с мнением азербайджанца.
«С приходом к власти нового правительства и законодательство, и правоприменение стали более жесткими. Они пытаются закрыть последний либеральный доступ к виду на жительство в Австрии», - говорит юрист.