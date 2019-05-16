Австрия закрыла двери перед студентом из Азербайджана

24-х летний азербайджанец Ульви Багири после нескольких лет, которые он провел в Австрии, не смог продлить визу и получить разрешение на работу, пишет австрийское издание DerStandart.

Согласно информации, Ульви впервые приехал в Вену в 2011 году и поступил на факультет международного делового администрирования в бизнес-школе Lauder. В Вене он провел почти шесть лет и каждый год его вид на жительство продлевался без каких-либо проблем.

В 2016 году Ульви Багири получил степень бакалавра и собирался продолжить учебу и начать работать. Однако его планам помешали проблемы со здоровьем – у него нашли межпозвоночную грыжу. Ульви Багири вынужден был вернуться в Азербайджан.

В мае 2108 года азербайджанец решил вернуться в Австрию и поступить на работу в Главное управление по бизнесу в Вене. По прибытии в Вену Ульви Багири подает заявление на вид на жительство, но ему отказывают, требуя доказать, что он успешно учился в Австрии прошедший год. А этого сделать он не смог, так как год провел на родине.

«Власти просто проигнорировали то, что я на законных основаниях жил в Вене пять лет, платил налоги. А сейчас я провел какое-то время дома и меня вгоняют из страны», - сказал изданию Ульви Багири.