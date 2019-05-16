Кремль: Россия ответит на новые санкции США
Россия ответит на санкции США против чеченского спецподразделения Росгвардии «Терек», исходя из собственных национальных интересов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Соблюдается принцип взаимности, который… требует определенных контрмер на подобные деструктивные меры", - отметил Песков.
Накануне минфин США расширил санкции по закону Магнитского, добавив в "черный список" чеченский специальный отряд быстрого реагирования подразделения Федеральной службы национальной гвардии «Терек». Отдельно в список попали Висмурадов Абузайд — командир СОБР «Терек», а также еще четыре человека: бывший заместитель батальона «Север» Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля. Всех включили в SDN-лист лиц особых категорий, в отношении которых применяется блокировка активов в США, отказ в визе и другие санкции.