Nar ответил на 100% обращений, полученных в Facebook

Nar, известный тем, что предоставляет полный спектр клиентских услуг через социальные сети, продолжает обеспечивать качественное, оперативное и полное обслуживание клиентов посредством социальных медиа.

Так, оператор мобильной связи отвечает абсолютно на все обращения, полученные через соцсети. За первый квартал 2019 года более 25% запросов в соцсетях получили ответ в течение одной минуты, а до 53% - за десять минут. В целом на обращения, полученные на всех страницах Nar в соцсетях, были даны ответы в течение восьми минут.

Международная исследовательская организация Socialbakers приняла во внимание высокое качество обслуживания клиентов оператора мобильной связи и удостоило страницу Nar в Facebook сертификатом Socially Devoted.

Таким образом, по результатам мониторинга, проведенного этой организацией в первом квартале 2019 года, Nar ответил на 100% запросов, отправленных на его страницу в Facebook.

Абоненты Nar могут задать свои вопросы через Facebook, Twitter и Instagram, а также по электронной почте и в онлайн-чате, получить ответ от мобильного оператора в соцсетях в течение короткого времени.

Посредством соцсетей абонентам может быть предоставлена информация о балансе, помощь в устранении неполадок в сети и проблем с интернетом, информация об изменении тарифа, обновлении интернет-пакета, входящих звонках и сообщениях, технических проблемах, скидочных акциях, участии в конкурсах и мероприятиях и т. д.

Nar является первой телекоммуникационной компанией в стране, предоставляющей полный спектр клиентских услуг посредством соцсетей.

Более подробную информацию о службе по работе с клиентами оператора Nar можно получить на сайте Nar.az