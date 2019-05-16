Посол США: Ожидается визит представителей Госдепа в Баку
США и Азербайджан планируют обсудить сотрудничество в сфере энергетики, сказал журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в рамках проходящего в Баку заседания межправительственной комиссии между Азербайджаном и США, передает Интерфакс-Азербайджан.
«В конце мая Баку посетит делегация высокого уровня, состоящая из официальных представителей Государственного департамента США, которая примет участие в нефтегазовой выставке», - сказал Литценбергер.
По словам посла, это является свидетельством заинтересованности США в дальнейшем развитии энергетического сектора Азербайджана. "
"Мы поддерживаем выход азербайджанских энергетических продуктов на мировой рынок" - передает слова посла Trend.