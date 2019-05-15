Компания AzerTelecom - магистральный интернет-провайдер, связывающий Азербайджан с международной интернет-сетью, и Бакинский государственный колледж связи и транспорта при Азербайджанском техническом университете провели мероприятие под названием “Промышленность 4.0: Образование и карьера в условиях цифровизации”.

На мероприятии, организованном в Бакинском государственном колледже связи и транспорта, был проведен обмен мнениями о программе Azerbaijan Digital Hub, реализуемой AzerTelecom для превращения Азербайджана в цифровой центр, и его преимуществах для нашей страны, процессах цифровизации в условиях Четвертой промышленной революции, а также об образовании и выборе профессии молодежи в период цифровизации.

В своем выступлении генеральный директор AzerTelecom Фуад Аллахвердиев отметил, что в условиях цифровизации перед молодежью открываются широкие возможности. Он подробно рассказал о программе Azerbaijan Digital HUB, реализуемой AzerTelecom для превращения нашей страны в цифровой центр.

Фуад Аллахвердиев рассказал о возможностях, которые программа Digital HUB создаст для устойчивого развития экономики страны, особенно сектора информационных и коммуникационных технологий. По его словам, одна из основных целей Digital HUB - обучать местные кадры в области ИТ, открывать новые рабочие места и предотвращать "утечку мозгов" из страны. Он подчеркнул важность тесного сотрудничества частного сектора с учебными заведениями для подготовки квалифицированных кадров.