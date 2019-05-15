Пашинян снова встретится с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен посетить Петербургский международный экономический форум, где планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

"Сейчас я буду в Нур-Султане на заседании Высшего Евразийского экономического совета, потом в июне на ПМЭФ, - сказал Пашинян на встрече с российскими журналистами. - В Петербурге общение с Путиным будет, конечно".

Что касается отношений с Россией, то премьер Армении заявил, что они "развиваются нормально". "Я доволен состоянием наших отношений", - подчеркнул он.