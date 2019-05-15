В Нефтчале 10-летний мальчик полез в петлю

В селении Маяк-2 Нефтчалинского района пытался покончить с собой 10-летний мальчик, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, отец отправил ребенка в сарай, чтобы напоить коров. Увидев, что ребенок не возвращается, мужчина сам пошел в сарай и увидел сына повешенным.

Он немедленно снял сына с петли и доставил в Центральную районную больницу Нефтчалы. Усилиями врачей удалось спасти жизнь ребенку, но он все еще находится в тяжелом состоянии.

Причины, побудившие ребенка совершить суицид неизвестны.