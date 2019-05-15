Широкомасштабные работы «Азеришыг» в Западном регионе
ОАО «Азеришыг» проводит широкомасштабные строительные и восстановительные работы в Западном регионе Азербайджана.
Так, в регионе в последние месяцы были проведены и продолжаются масштабные работы по реконструкции с целью минимизации технических потерь и обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов сельского хозяйства, промышленности, туризма и общественного питания.
Как заявил haqqin.az глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев, благодаря этим работам в Товузском районе были достигнуты коренные изменения в сфере обеспечения электроэнергией. Так, в последние месяцы была проведена также воздушная линия «Агропарк» мощностью 6 киловатт, протяженностью 8 километров.
«Сдача в эксплуатацию этой линии создала благоприятные условия для производства сельскохозяйственной продукции. Потому что будет полностью обеспечено устойчивое энергоснабжение средних и крупных фермерских хозяйств, перерабатывающих и упаковочных заводов, холодильных складов и других объектов инфраструктуры. Были заменены опорные столбы воздушной линии «Агдам», протяженностью 5,7 километра. В селе Хуналар были установлены 3, а в селах Сарытала и Гарабойунлар 2 комплексных трансформаторных пункта. Линии электропередач заменены самонесущими изолированными проводами», - сказал Т.Мутсафаев.
По его словам, в селах и поселках района были установлены комплектные трансформаторные подстанции, железобетонные опорные столбы и протянуты самонесущие изолированные провода на расстояние 1680 метров. Были заменены 1219 опорных столбов и протянут кабель на расстояние 20,8 километра.
«В прифронтовых селах сейчас продолжаются строительные и восстановительные работы», - добавил представитель «Азеришыг».