Широкомасштабные работы «Азеришыг» в Западном регионе

Так, в регионе в последние месяцы были проведены и продолжаются масштабные работы по реконструкции с целью минимизации технических потерь и обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов сельского хозяйства, промышленности, туризма и общественного питания.

Как заявил haqqin.az глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев, благодаря этим работам в Товузском районе были достигнуты коренные изменения в сфере обеспечения электроэнергией. Так, в последние месяцы была проведена также воздушная линия «Агропарк» мощностью 6 киловатт, протяженностью 8 километров.

«Сдача в эксплуатацию этой линии создала благоприятные условия для производства сельскохозяйственной продукции. Потому что будет полностью обеспечено устойчивое энергоснабжение средних и крупных фермерских хозяйств, перерабатывающих и упаковочных заводов, холодильных складов и других объектов инфраструктуры. Были заменены опорные столбы воздушной линии «Агдам», протяженностью 5,7 километра. В селе Хуналар были установлены 3, а в селах Сарытала и Гарабойунлар 2 комплексных трансформаторных пункта. Линии электропередач заменены самонесущими изолированными проводами», - сказал Т.Мутсафаев.