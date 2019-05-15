В Баку продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике
Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку начались индивидуальные соревнования.
Гимнастки выступают с обручем и мячом. Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Вероника Гудис уже продемонстрировали свои композиции. Агамирова получила от судей 20,050 балла за обруч и 19,550 за мяч. Результаты Гудис – 18,250 и 17,900.
Какие места займут наши спортсменки с этими предметами - станет известно примерно в 18:00, когда выступят все гимнастки.
Завтра все участницы будут состязаться с булавами и лентой, после чего определятся призеры в командном первенстве и финалистки с отдельными предметами.
Напомним, что вчера юниорская групповая команда Азербайджана с пятью обручами заняла в квалификации этого вида 5-е место и вышла в финал. Квалификация с лентами состоится завтра.