Синоптики рассказали о погоде на завтра

В субботу в Азербайджане прогнозируется теплая погода, однако местами ожидаются небольшие дожди, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, утром местами возможен туман. Южный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 16-19, днем 24-28 градусов тепла. В Баку ночью 16-18, днем температура воздуха повысится до 24-26 градусов.