Синоптики рассказали о погоде на завтра
В субботу в Азербайджане прогнозируется теплая погода, однако местами ожидаются небольшие дожди, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, утром местами возможен туман. Южный ветер днем временами будет усиливаться.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 16-19, днем 24-28 градусов тепла. В Баку ночью 16-18, днем температура воздуха повысится до 24-26 градусов.
Атмосферное давление установится на уровне 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.
В регионах Азербайджана также в основном без осадков, однако днем в некоторых западных районах возможны дожди, грозы и град. Ночью и утром слабый туман, ветер восточный.
Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью 9-14, днем 18-23 градуса выше нуля.
По прогнозам синоптиков, 18-19 мая на Апшероне прогнозируется комфортный температурный режим, что будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.