Турнир по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха при поддержке Bakcell

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell в очередной раз поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха.

В весеннем турнире, организованном Футбольной федерацией инвалидов Азербайджана при поддержке АФФА и Объединения отраслевых футбольных федераций в спортивном зале Азербайджанского университета архитектуры и строительства, приняли участие команды «Бакы», «Азери», «Зирвя», «Шимшек» и «Умид».

По итогам турнира победителем стала команда «Азери», второе место за командой «Шимшек», третье место – «Зирвя». Игрок команды «Азери» Рабиль Шабанов был назван лучшим вратарем турнира, Умид Ибрагимов из «Шимшек» стал лучшим игроком, а лучшим бомбардиром - Раван Мухтарлы из команды «Азери».

Посредством своей крупномасштабной программы корпоративной социальной ответственности компания Bakcell продолжит оказывать поддержку развитию молодежи и спорта в Азербайджане, а также осуществлять значимые проекты, направленные на оказание помощи детям и молодым людям со специальными нуждами.