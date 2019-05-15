На азербайджано-турецкой границе подорвали бензовоз
На погранично-пропускном пункте Садарак-Дилуджу на азербайджано-турецкой границе подорвали бензовоз, сообщают турецкие СМИ.
Представители турецкой стороны считают произошедшее терактом. Сообщается, что автомобиль с топливом был подорван в результате выстрела с иранской стороны.
Согласно информации, в результате инцидента пострадал один сотрудник турецкой погранслужбы.
Кроме того, сообщается, что на грузовике были номерные знаки Нахчывана. В результате взрыва грузовик был полностью уничтожен.