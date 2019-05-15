Глава МИД Украины подал в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook-аккаунте, пишет Лента.ру.

Климкин добавил, что 20 мая направит заявление в Верховную Раду, затем — уже новому президенту Владимиру Зеленскому. После ухода с поста главы МИД Украины он собирается баллотироваться в парламент.

«У меня есть много разных идей, надеюсь их реализовать, поэтому иду вперед, иду в политику, иду в Верховную Раду с командой, с которой разделяю принципы и видение того, как идти дальше», — сказал украинский дипломат.

Павел Климкин стал главой МИД Украины в июне 2014 года. До этого два года он был послом Украины в Германии.