В Турции подтвердили продажу Bursagaz и Kayserigaz SOCAR

Антимонопольное управление и Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции выдали разрешение на продажу и передачу компаний Bursagaz и Kayserigaz Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), сообщает Report.

Ожидается, что Управление по информационным и коммуникационным технологиям выдаст разрешение в связи с компанией Millenicom на следующей неделе.

SOCAR приобрела управляющий операциями немецкой энергетической компании EWE AG в Турции EWE Turkey Holding и входящие в него компании Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom. Процесс будет завершен после одобрения Антимонопольного управления и других соответствующих организаций.

В 2017 году оборот EWE Turkey Holding - четвертого крупнейшего поставщика природного газа в Турции – составил 2,4 млрд долларов.