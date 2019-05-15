Нигерийская фан-группа лондонского «Арсенала» под названием CanonCrested предложила сделать маски с изображением армянского футболиста Генриха Мхитаряна и раздать их всем болельщикам клуба, которые поедут в Баку. Всего «Арсеналу» выделено 6 тысяч билетов.

Африканские поклонники «канониров» призывают надеть эти маски, если Мхитарян не поедет в Баку. Они предлагают провести флешмоб с 7-й по 77-ю минуту матча, так как армянин играет в «Арсенале» под 7-м номером.

Как мы уже сообщали, вчера британское издание The Guardian объявило, что «переговоры с УЕФА продолжаются, решение «Арсенала» будет объявлено не позднее начала следующей недели, но в стане «канониров» не испытывают оптимизма по данному вопросу и готовятся не брать Мхитаряна в Баку».

Позднее The Times уже более уверенно предположил, что армянин в Азербайджан не поедет. По информации источника, Мхитарян останется в Лондоне из соображений безопасности. В клубе якобы посчитали, что шумиха из-за возможного пребывания армянина в Азербайджане может навредить команде перед решающей игрой.

До этого сообщалось, что «Арсенал» потребовал у УЕФА «увеличения количества представителей правопорядка во время поездок команды по Баку, а также вокруг отеля, в котором будут проживать игроки «Арсенала», для того, чтобы Мхитарян мог свободно передвигаться».

При этом АФФА, Министерство иностранных дел и Министерство молодежи и спорта Азербайджана, выступившие от имени государства, дали гарантии безопасности всем участникам финала, в том числе и Мхитаряну.