Махачкалинца оштрафуют на миллионы из-за азербайджанских мигрантов

Сотрудники отдела иммиграционного контроля выявили 4-х граждан Азербайджана, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на строительном объекте в Махачкале.

Внимание полицейских привлек строящийся магазин по проспекту Петра первого. Во время проверки документов иностранцев выяснилось, что ни у одного из них нет патентов, трое нарушили правила пребывания в РФ.

По результату проверок, за отсутствие патентов на четверых мигрантов составлены протоколы, в том числе на троих нарушителей составлены протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 за нарушение правил пребывания в России. Нелегалы будут выдворены за пределы России с наложением штрафов в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

В отношении владельца стройки собран материал, решается вопрос о привлечении его к ответственности за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности по ч.1 ст.18.15 КоАП РФ. Максимальный штраф может составить до 800 тысяч рублей за каждого мигранта.