УЕФА ответил на гневное заявление «Арсенала» о финале в Баку

Директор соревнований УЕФА Джорджио Маркетти ответил на заявление «Арсенала» по поводу проведения финала Лиги Европы в Баку. «Канониры», которые 29 мая сыграют в столице Азербайджана с «Челси», возмущались относительно того, что болельщикам выделено лишь 6 тысяч билетов, а также того, что им будет трудно добраться до прикаспийского города.

«Финал с двумя лондонскими командами не был очень предсказуемым событием во время назначения Баку, - цитирует «Советский спорт» Маркетти. - Никаких сомнений, что это добавило трудностей для логистики. В УЕФА очень сожалеют о проблемах, с которыми сталкиваются болельщики «Арсенала» и «Челси», пытаясь организовать свое путешествие в Баку.



Наши специалисты активно работают, чтобы помочь найти более дешевые решения для фанатов. Мы приветствовали бы совместные усилия с вашим клубом в этом отношении».

Также в письме объясняется, почему клубы получили только по 6000 билетов:



«Устанавливая квоту, мы исходили из числа болельщиков на выездных матчах обеих команд, а не исходя из вместимости арены. Делать квоты пропорциональными было бы неправильно».