Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Украины Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Украины в стране Владислава Каневского, сообщает АзерТАдж.

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