Самир Шарифов о приватизации Межбанка

Министр финансов Азербайджана считает маловероятной приватизацию в 2019 году крупнейшего банка страны – ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА), сообщает Интрефакс-Азербайджан.

«Мы по-прежнему заинтересованы в приватизации Международного банка Азербайджана, но продвижений в данном вопросе пока нет. Не думаю, что процесс будет осуществлен в текущем году», - заявил Шарифов агентству.

Ранее Самир Шарифов заявлял об отсутствии прогресса в приватизации МБА. По его словам причиной этого является отсутствие инвесторов.

Отметим, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил об интересе к участию в реструктуризации и приватизации МБА.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.