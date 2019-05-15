Согласно информации, правоохранители задержали преступную группировку, в состав которой входил рецидивист-убийца. Эта группировка, которую возглавлял гражданин Азербайджана, совершила расправу над тремя мужчинами в селе Каменный Брод, а в 2016 году один из них расстрелял мужчину в житомирском кафе.

Об этом изданию сообщил руководитель ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко на своей странице в Facebook.

«Задержание 16 мая членов дерзкой бандитской группировки, среди которых организатор и исполнители заказного убийства, с одной стороны, – это результат профессиональной работы подразделений криминальной полиции, следственных и патрульных Житомирщины, которые в течение суток раскрыли и задержали подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления, а с другой – несовершенство нашей судебной системы. У нас есть достаточные основания полагать, что организатор этого заказного убийства – гражданин Азербайджана, который был задержан нашими следователями еще в феврале 2018 за совершение другого умышленного убийства частного предпринимателя в 2016 в Житомире на глазах свидетелей средь бела дня. Однако до сих пор (три года спустя) нет приговора в отношении мужчины, а сам он, заплатив залог определенный судом в полмиллиона гривен, спокойно ходит по улицам города», – говорится в посте Вячеслава Печененко.