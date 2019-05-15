И вновь британцы вывесили флаг ЛГБТ в центре Баку

Посольство Великобритании в Баку уже не первый год вывешивает 17 мая разноцветный флаг, который считается знаменем представителей секс-меньшинств или так называемого ЛГБТ-сообщества.

Сделано это и сегодня, в Международный день по борьбе с гомофобией, бифобией и трансфобией. Радужное знамя развевается в самом центре Баку, на улице Хагани, где располагается посольство Великобритании в Азербайджане.

«Британское посольство в Баку с гордостью вывесило радужный флаг вместе с флагом Великобритании», - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.

Под этой публикацией можно увидеть немало возмущенных комментариев азербайджанцев. Кое-кто даже назвал эти действия посольства «провокационными в рамках антиазербайджанской кампании, устроенной в британских СМИ к финалу Лиги Европы в Баку». Ему тут же возразили: флаг ЛГБТ висел 17 мая и в прошлом году.

Некоторые же задались вопросом: имеет ли право посольство вывешивать у своего здания какие-либо другие знамена, кроме флага своего государства?