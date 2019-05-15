Сброс авиабомб осуществил стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit, который предназначен для их доставки к цели. На кадрах, которые датированы 16 мая, видно как самолет сбрасывает одну за другой две бомбы, которые вначале пробивают грунт точно в заданной цели, а спустя несколько секунд на глубине под землей происходит мощный взрыв боеприпаса.

Бомба GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) является американской корректируемой противобункерной авиационной бомбой, которая разработана корпорацией Boeing. Она способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона.