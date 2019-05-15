Право на проживание в Азербайджане оценили в 100 тысяч манатов

Иностранцы со счетом в банке получат разрешение на проживание в Азербайджане. Как сообщает Report, в Миграционный кодекс предлагается внести соответствующие изменения.

Согласно дополнению к статье 45 Кодекса, иностранцу, открывшему счет на сумму не менее 100 тысяч манатов в действующем в Азербайджане банке на основе гарантийного депозита, могут выдать разрешение на проживание в стране.

Проект изменений в Кодекс обсудят на пленарном заседании Милли Меджлиса.