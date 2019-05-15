Рост ВВП России резко замедлился в I квартале

Экономика России по итогам I квартала 2019 года прибавила 0,5% в годовом сопоставлении, следует из предварительных данных Федеральной службы государственной статистики, передает Росбалт.

Как указывается в сообщении ведомства, «индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2019 года относительно соответствующего периода 2018 года по предварительной оценке составил 100,5%».

Таким образом, согласно первой оценке Росстата, рост ВВП страны существенно замедлился в годовом выражении после подъема на 2,7% в октябре-декабре прошлого года.

При этом ранее Минэкономразвития (МЭР) РФ оценивало рост экономики в первые 3 месяца 2019 года в 0,8%.

Издание отмечает, что на прошлой неделе Европейская комиссия пересмотрела в сторону понижения прогноз роста российской экономики на текущий год, ожидая теперь, что ВВП страны вырастет на 1,5%. Как следует из весеннего обзора Еврокомиссии, «уровень роста экономики РФ в 2019 году составит 1,5%». В осеннем прогнозе регулятор предполагал, что ВВП страны вырастет по итогам нынешнего года на 1,6%.

В начале апреля Всемирный банк (ВБ) ухудшил свой прогноз экономического подъема в России. Теперь ВБ ожидает, что экономика прибавит по итогам года 1,4% против ранее предполагавшихся 1,5%.

Между тем Минэкономразвития предполагает, что по итогам нынешнего года российская экономика прибавит 1,3%.