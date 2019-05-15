В Твери трагически погибла полуторагодовалая азербайджанка

В больнице поселка Редкино Тверской области скончалась полуторагодовалая девочка, которая упала с высоты четвёртого этажа, пишут российские СМИ.

Малышка была дома вместе с мамой. Девочка залезла на стул возле окна, потом переползла на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Последняя не выдержала веса ребенка. Девочка упала с высоты четвертого этажа.

С тяжелыми травмами ребенка госпитализировали в реанимацию медсанчасти поселка. 16 мая девочка умерла.

В соцсетях открылся сбор средств родителям погибшего ребенка. Сообщается, что деньги нужны семье для того, чтобы перевести тело девочки на родину в Азербайджан и там похоронить.