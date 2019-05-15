Китай попросил Турцию помочь в борьбе с исламизмом

Власти Китая призвали Турцию поддержать борьбу с боевиками-исламистами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в ответ на критику их политики в отношении уйгуров, сообщает Reuters.

Согласно информации, во время встречи с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом в Пекине член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай придает большое значение его отношениям с Турцией.