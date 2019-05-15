Китай попросил Турцию помочь в борьбе с исламизмом
Власти Китая призвали Турцию поддержать борьбу с боевиками-исламистами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в ответ на критику их политики в отношении уйгуров, сообщает Reuters.
Согласно информации, во время встречи с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом в Пекине член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай придает большое значение его отношениям с Турцией.
«Китай всегда уважал суверенитет и территориальную целостность Турции и поддерживал усилия турецкой стороны в защите национальной безопасности и стабильности. Надеемся, что турецкая сторона будет также искренне уважать базовые интересы Китая в защите его суверенитета и безопасности, а также поддержит его борьбу с террористическими группировками Восточного Туркестана и действия по обеспечению общей безопасности и сотрудничества между двумя странами», — заявил Ван.
В свою очередь Онал заявил, что Турция поддерживает усилия Китая в защите национального единства и борьбу с террористическими силами, а также желает углубить двустороннее прагматическое сотрудничество с Китаем.