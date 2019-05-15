Президент Туркмении начал писать книгу об алабаях

Сообщается, что глава туркменского государства посетил конный комплекс, где и осмотрел щенков алабая, которым дал клички «с учетом их отличительных особенностей», а потом в своем рабочем кабинете принялся писать книгу о качествах собак этой породы.

Книга будет основана на исторических сведениях, собиравшихся много лет в ходе археологических работ в Джейтуне, Алтындепе, Маргуше, которые считаются самыми древними поселениями в Туркмении.

Агентство отмечает, что эта книга будет юбилейной, сороковой, после вышедшего в марте труда «У коня есть и преданность, и веселье», и посвящена она лошадям ахалтекинской породы.

Алабаи в Туркмении возведены в статус одного из символов государства.