Трамп объявил войну незаконным мигрантам
Все, кто незаконно въехал на территорию США, будут высылаться. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.
По его словам, этих людей позднее вышлют из страны, однако необходимо сначала создать «силы по вывозу».
«Все, кто незаконно въезжает в США сейчас, будут высланы… когда мы создадим наши силы по вывозу и когда законы изменятся», — отметил американский лидер.
Президент США попросил таких людей «не устраиваться особо удобно», потому что скоро придется уезжать.