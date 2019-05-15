Трамп объявил войну незаконным мигрантам

Все, кто незаконно въехал на территорию США, будут высылаться. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

По его словам, этих людей позднее вышлют из страны, однако необходимо сначала создать «силы по вывозу».

«Все, кто незаконно въезжает в США сейчас, будут высланы… когда мы создадим наши силы по вывозу и когда законы изменятся», — отметил американский лидер.

Президент США попросил таких людей «не устраиваться особо удобно», потому что скоро придется уезжать.