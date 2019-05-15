Букмекеры обновили прогнозы по «Евровидению» Чингиз Мустафаев на пятом месте
В рамках международного песенного конкурса «Евровидение-2019» состоялись два полуфинала. После определения финалистов букмекеры скорректировали свои прогнозы на победителя.
Главным претендентом на победу в «Евровидении» признают голландца Дункана Лоуренса. Такие данные приводит сайт Eurovisionworld.
До полуфиналов шансы представителя Нидерландов оценивали в 21%. Сейчас этот показатель вырос до 43%. Более того, австралийке Кейт Миллер-Хайдке, занявшей в прогнозе второе место, пророчат победу всего с 12%. Ранее певица занимала девятое место. Швед Джон Лундвик опустился со второго места на третье.
Топ-5 фаворитов «Евровидения», по мнению букмекеров, выглядит так: 1. Нидерланды — Дункан Лоуренс, Arcade - 43%; 2. Австралия — Кейт Миллер-Хайдке, Zero Gravity - 12%; 3. Швеция — Джон Лундвик, Too Late for Love - 8%; 4. Швейцария — Лука Хенни, She Got Me - 6%; 5. Азербайджан — Чингиз, Truth - 5%.