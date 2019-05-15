Иранские ракеты нацелились на американские корабли в Персидском заливе

Вместе с тем иранский генерал выразил увренность, что в настоящее время Соединенные Штаты «не могут позволить себе новую войну».

Газета New York Times отмечает, что Белый дом был обеспокоен снимками, предоставленными американской разведкой, на которых иранские ракеты сняты в полной боевой готовности.

Отметим, что накануне эсминцы ВМС США USS McFaul и USS Gonzales вошли в акваторию Персидского залива. Каждый из этих боевых кораблей может нести по 90 крылатых ракет Tomahawk и ракет другого класса.

Отношения между США и Ираном осложнились на фоне санкций Вашингтона в отношении Тегерана и наращивания американскими военными присутствия в регионе.