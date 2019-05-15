Карабах, соглашение с ЕС... О чем еще говорили Мамедъяров и Ле Дриан?
В рамках рабочего визита во Францию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с главой французского внешнеполитического ведомства Жан-Ивом Ле Дрианом.
Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику, экономику и торговлю, отметив наличие потенциала для дальнейшего развития отношений.
Стороны обменялись мнениями о текущем положении дел в переговорном процессе по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, осуществляемом при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ приложит все усилия для скорейшего разрешения конфликта мирным путем.
На встрече также состоялся обмен мнениями по итогам Брюссельского саммита по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства" и новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом, по ряду вопросов мировой и региональной повестки, представляющих взаимный интерес.