Беларусь остановила транзит российской нефти

Кроме этого, не осуществляется транзит нефти в сторону Польши. Причиной приостановки называется отсутствие резервуаров для «грязной» нефти на территории Беларуси. Возобновление транзита планируется в ночь с 19 на 20 мая.

«Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки грязной нефти, находящейся в трубопроводе», — отмечается в сообщении.

По оценкам экспертов, максимальная сумма ущерба может превысить 400 миллионов долларов. Россия официально признала факт загрязнения нефтепровода «Дружба» и назвала его умышленным.