Пашинян: «Мы не будем тормозить переговоры с Азербайджаном»

«Мы не будем форсировать этот процесс, но и не будем его тормозить, потому что конфликт есть, и я не думаю, что целесообразно забыть о нем», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает необходимым форсировать переговорный процесс по урегулированию нагорно- карабах ского конфликта. Об этом глава армянского правительства заявил на встрече с российскими журналистами, пишет Sputnik Армения.

При этом глава армянского кабмина отметил, что не собирается ставить предусловий для переговоров по урегулированию конфликта в Карабахе.

По мнению Пашиняна, карабахский вопрос можно решить, но для этого нужно вернуть Нагорный Карабах в переговорный процесс.

Кроме того, армянский премьер подчеркнул, что Москва обладает необходимыми рычагами для недопущения возможной новой эскалации в регионе: «Я уверен, что у России есть все рычаги, чтобы не допустить эскалации в Нагорно-Карабахском регионе. И я не могу поверить, что, когда понадобится, Россия не использует эти рычаги».