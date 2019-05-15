В России обнаружили крупные месторождения газа

Российский «Газпром» открыл на шельфе полуострова Ямал два новых месторождения, суммарные запасы газа которых составляют более 500 млрд куб. м, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что «Газпром» открыл месторождение имени В.А.Динкова и Нярмейское месторождение.

Первое из них располагается в Карском море в пределах Русановского лицензионного участка. В компании отметили, что оно является уникальным по величине запасов газа. По сумме категорий С1+С2 они составляют 390,7 млрд куб. м.

Запасы во втором месторождении, расположенном в пределах Нярмейского лицензионного участка моря, составляют 120,8 млрд куб. м.